De 10 ‘oude’ games die ik nog steeds speel

Dankzij Call of Duty Warzone ben ik weer volop bezig met Call of Duty 4: Modern Warfare, jeweetwel, die ‘oude’. Dat heeft me uiteraard aan het denken gezet, en ik speel nog best veel ‘oude’ spellen. Nu kan je beargumenteren over wat oud is, maar dat doen we niet, gewoon geen nieuwe games. Dit zijn de 10 oude games die ik nog speel, af en toe dan.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Om heel eerlijk te zijn, heb ik de originele game nauwelijks gespeeld, maar ik was hartstikke verslaafd aan Modern Warfare 2. Nu is het zo dat beide games een aantal maps delen, en dus bengt het me weer helemaal terug in de tijd waarin ik in de 10de prestige bijna iedereen elke keer te vlug af was. Nu ben ik lang niet meer zo goed, maar ik kan aardig meekomen in op de maps die ik nog ken van ‘vroeger’.

Overwatch

Ja, wat is oud.. Overwatch is zo’n game die helemaal niet oud is, maar ook zeker niet nieuw. De kleurrijke hero-shooter van Blizzard is ondertussen bijna 5 jaar oud en daarmee een klein wonder dat die nog zoveel gespeeld wordt. De game heeft een reeks verbeteringen gekregen door de jaren heen en is nog steeds eentje die ik regelmatig erbij pak om eens lekker los te gaan. En nee, ook hierin ben ik echt niet goed, maar het is wel leuk om te spelen.

GTA V

Deze en World of Warcraft zijn de reden dat er eerst ‘we’ in de titel van dit bericht stond. Er is een legio aan gamers die nog steeds dagelijks GTA V aanzet om daar de online omgeving onveilig te maken. Ook bij deze game kan je je afvragen wat oud is, maar een game die in 2014 is uitgebracht die nu nog steeds dagelijks duizenden spelers ziet, is er eentje die niet op zo’n lijst mag ontbreken.

Tony Hawk’s: American Wasteland

Wat?! Geen Tony Hawk’s Underground? Nee, mijn Tony Hawk game is en blijft American Wasteland, simpelweg omdat degene was die mij het meest heeft beziggehouden. Het is de game waarvoor ik nog steeds een Xbox 360 aangesloten heb staan. Eens in de zoveel tijd zet ik ‘m weer aan en speel ik de classic mode uit in ongeveer 10 minuten. Tevreden mag die dan weer gaan slapen voor een paar weken of maanden, om daarna weer aan te gaan voor een playthrough.

World of Warcraft

Net als GTA V is dit er eentje van mijn collega’s. Ik weet dat vooral Hans, onze webmaster en streamer nog steeds bijna wekelijks een reeks quests en raids in WOW doet. De game is jarenlang de enige relevante MMO geweest en heeft daarmee nog steeds een flinke backing. Houdt de stream in de gaten, misschien kan je wel een keer meekijken in een flinke WOW-sessie.

Tetris

De blokpuzzel die waarschijnlijk iedereen wel een keer heeft gespeeld is er in heel erg veel vormen en games. De kans dat jij er dit jaar nog een keer Tetris gaat spelen in erg groot, in een vorm die er al bestaat, of een nieuwe dat maakt niet uit. Het is een oud spel die we (bijna) allemaal nog steeds regelmatig spelen.

Rollercoaster Tycoon

In mijn oude laptop had ik nog een lade waar een schijfje in kon, daar zat standaard Rollercoaster Tycoon in, jarenlang. Nu is de laptop helaas ter ziele en daarmee zit het schijfje nog steeds in die laptop. Daarnaast is het een van de drie games die ik op Steam bezit en soms weer opzoek.. Stiekem vind ik het nog steeds heerlijk om af en toe gewoon lekker een park te bouwen, alles goedkoop te houden en te wachten tot het regent. Als het zover is, paraplu’s verkopen voor de hoofdprijs.. Een tactiek die altijd werkt en mij doet gniffelen als een echt Dagobert Duck.

Command & Conquer: Red Alert

“Affirmative”. Een van de vele termen die ik niet meer kan horen zonder de game voor me te zien en weer zin te hebben in Red Alert. Persoonlijk ben ik een gelukkig mens omdat de collectie is aangekondigd, en daar ga ik zeker weer mee aan de slag! Als het nu kon, dan zou ik vandaag nog verder gaan met de game!

Final Fantasy VIII

Nee, niet VII, maar VIII. Die staat weer regelmatig aan bij ons thuis, niet eens omdat ik het zo tof vind, maar mijn vrouw is er maar al te blij mee. Na een jarenlange wachttijd en zo’n beetje iedere andere Final Fantasy game, is vorig jaar eindelijk de remaster van Final Fantasy VIII uitgekomen, en sindsdien staat die constant in de recent gespeelde games.

Minesweeper

Hét desktop spelletje wat in Windows zat is de game geweest waar ik een lange tijd gruwelijk verslaafd aan ben geweest. Het relatief simpele puzzelspelletje heeft sindsdien niet veel nieuwe versies gekend, maar het is er eentje die ik sinds een paar maanden geleden weer regelmatig op m’n telefoon speel! Psst, kan je niet wachten om een potje te spelen? Je kan hier online mijnenvegen!

