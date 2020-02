De 10 open wereld games van 2020 waar we naar uitkijken

Er staan een hele hoop games op het programma om dit jaar uit te komen. Een hele stapel daarvan zullen een gigantische open wereld hebben, zo eentje waarin je in wil verdwalen. Dit zijn de 10 open wereld games die dit jaar uit zullen komen (van sommige hopen we het) waar wij met z’n allen naar uit kijken.

Gods and Monsters

Een van de nieuwe games die afgelopen jaar de meeste indruk op ons heeft gemaakt is Gods and Monsters. Het is een Ubisoft game die visueel het een en ander weg heeft van Breath of the Wild en die zou nu al uit moeten zijn. Is het niet dat Ubisoft al zijn games heeft uitgesteld om ze nóg beter te maken!

Yakuza Like a Dragon

Yakuza gooit het roer om en heeft de directe combat eruit gehaald en turn-based combat teruggezet. Zelf heb ik de laatste paar Yakuza games gespeeld en ik denk dat het zeker geen slechte keus is. Persoonlijk was ik de combat wel een beetje zat. Het is dat de verhalen die verteld worden zo goed zijn en dat de wereld zo mooi is en .. ach, er zijn nog wel een paar goede redenen om Yakuza tof te vinden, maar combat is niet slecht, maar als je iets moet veranderen, dan is dat geen slechte keus. Ik ben benieuwd!

Cyberpunk 2077

Ja, de verwachtingen liggen torenhoog voor Cyberpunk 2077, maar als we het hebben over de tofste open werelden in aankomende games, dan is Cyberpunk er eentje die niet te ontkennen is. Je speelt een droid in een futuristische wereld, waarin je keuzes moet maken die het verhaal een kant op duwen.

Animal Crossing New Horizon

Lekker rustig je dorpje op orde houden, dat is niet aan mij besteed. Er iets niets aan deze game dat mij enthousiast kan maken. Gelukkig ben ik niet degene die het laatste woord heeft, en dus is de game in (bijzonder grote) kringen hoog geanticipeerd. Hij staat in dit lijstje omdat het een open wereld heeft en er zat gamers zijn die niet kunnen wachten op de nieuwste Animal Crossing. Ondertussen ben ik alleen maar blij voor ze!

Ghost of Tsushima

Sowieso heb ikzelf een zwak voor games in het oude Japan, zeker als ze ook nog eens gebaseerd zijn op oude Japanse verhalen. Ghost of Tsushima zet jou als laatste van een klein groepje Japanse krijgers die de taak heeft gekregen om de Mongoolse aanval af te weren. Dé manier om te overleven is je voort te bewegen als spook, niemand ziet, totdat het te laat is.

Elden Ring

Het is niet helemaal zeker of Elden Ring dit jaar uitkomt, maar wij hebben de hoop. De game is er eentje die een samenwerking is tussen George RR Martin (schrijver van Game of Thrones) en FromSoftware (Bloodborne, Dark Souls en Sekiro), dat kan bijna niet fout gaan. Een George RR Martin verhaal met gameplay en wereldbouw van FromSoftware, wij kunnen niet wachten!

Watch Dogs Legion

De term NPC (non-playable-character) bestaat niet in deze game. Je kan (bijna) iedereen overhalen om mee te doen in jouw Legion om zo voor je te vechten. Sterker nog, je mag ze zelf besturen. Zo kan je met een omaatje een bank beroven, een straatartiest besturen of een agent overhalen om in je team te komen. (die laatste hoop ik van harte..)

Nioh 2

Oké, Nioh 2 is niet zodanig open wereld als sommige games, maar desalniettemin mogen we er vanuit gaan dat net als in de eerste Nioh je alle vrijheid binnen de levels hebt. Kies je eigen pad, misschien eentje met wat meer veiligheid, of juist head-on alle vijanden te lijf gaan.. Zie het zo, elk level is een soort van eigen open wereld!

Everwild

Rare en Xbox werken samen om een prachtige (duidelijk geïnspireerd op Breath of the Wild) open wereld game te maken. Een mooie, kleurrijke game die waarschijnlijk een stapel fantastische ervaringen met zich meebrengt!

Assassin’s Creed Ragnarok

Ahum, groot Assassin’s Creed fan hier. Naar mijn mening is de beste AC game Odyssey, en een goede tweede plek voor Black Flag en Syndicate daaropvolgend. Nu is dit niet helemaal de plek voor mijn favoriete AC games (idee voor een nieuw lijstje..), maar als Ragnarok ook maar een beetje in de buurt komt van Odyssey, dan zit het wel goed! Sowieso is AC altijd wel een toffe open wereld en dat zal bij de nieuwe niet anders zijn!

Welke open wereld game kijk je het meest naar uit? Gods and Monsters

Yakuza Like a Dragon

Cyberpunk 2077

Animal Crossing New Horizon

Ghost of Tsushima

Elden Ring

Watch Dogs Legion

Nioh 2

Everwild

Assassin's Creed Ragnarok View Results