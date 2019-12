We zijn in de laatste weken van het jaar en dus zijn we volop in de Game of the Year verkiezing. Daardoor is er ook deze week geen nieuwe poll, maar gewoon een leuk lijstje! Dit zijn de 10 games om naar uit te kijken in 2020, en waar wij enthousiast van worden.



Ghost of Tsushima

Bij the Game Awards konden we nieuwste, en langste trailer van Ghost of Tsushima zien. In de trailer hebben we een goed idee van de game en het ziet er allemaal erg goed uit! De game komt van de zeer capabele handen van Suckerpunch, de makers van onder andere de inFamous serie. De game waarin we de Mongoolse invasie afvechten als laatste der samoerai.

Final Fantasy VII Remake

Het is veilig om te zeggen dat er een hele generatie gamers is opgegroeid met Final Fantasy VII. De remake liet in eerste instantie een volle zaal enthousiaste fans in waanzin uitbarsten. De beelden die we de afgelopen tijd hebben mogen zien, laten een game zien die de fantasy van FFVII tot leven brengt. Wij kunnen niet wachten tot we de nieuwe versie van de klassieker kunnen spelen!

Doom Eternal

Doom 2016 is een pareltje, een gore shooter die precies weet waarom gamers altijd al fan zijn van Doom. Doom Eternal neemt dat nog een stapje verder met slicke gameplay, nog betere combat en een systeem die tijdens de gruwelijke actie ook nog een stukje denkvermogen van je vereist.

The Last of Us Part II

Het verhaal van Ellie is nog niet klaar, en in The Last of Us Part II gaan we veel meer van haar zien. Van haar leven in een wereld die verscheurd is door clickers en waar men een nieuw bestaan op probeert te bouwen. Met de excellente games die we van Naughty Dog gewend zijn, kan het niet anders dan dat The Last of Us Part II een gedegen kandidaat voor Game of the Year gaat zijn.

Gods and Monsters

In alle eerlijkheid, dit is wishfull thinking. Gods and Monsters is uitgesteld zonder nieuwe datum of zelfs een tijdsbepaling. Het zou zo maar zo kunnen zijn dat de game helemaal niet in 2020 uitkomt, maar dat zien we met de tijd wel. De game had een korte teaser die een Breath of the Wild-a-like game liet zien heeft ons en vele andere in 1 keer overtuigd. Daarnaast is het fijn dat Ubisoft zijn tijd neemt om er een topgame van te maken!

Cyberpunk 2077

De verwachtingen van Cyberpunk 2077 zijn zo ongelooflijk hoog, dat het misschien wel de perfecte game moet zijn om eraan te voldoen. Toch gaan wij van het positieve uit en verwachten dat Cyberpunk 2077 gewoon een topgame gaat zijn. Een RPG van de makers van The Witcher met een nieuwe game in een toffe, verscheurde futuristische wereld; klinkt sowieso goed toch?

Marvel’s Avengers

De verhalen van degene die een demo hebben mogen spelen, of iets achter gesloten deuren hebben mogen zien, zaaien niet de meeste vertrouwen in de game. Toch is het zo dat Marvel Games heel goed weet wat ze doen en als de game ook maar half zo goed als Marvel’s Spider-Man is, dan is het een fantastisch game!

Destroy All Humans! Remake

Jazeker, een persoonlijke favoriet! Destroy All Humans! is zo’n game die destijds precies de humor en de belachelijkheid bracht die ik zocht (en stiekem nog steeds af en toe zoek) in een game. Je bent een alien die de aarde onveilig maakt met alle clichés die we hebben over aliens.

Elden Ring

FromSoftware (Bloodborne, Dark Souls, Sekiro) in samenwerking met Game of Thrones’ George R.R, Martin.. Het is alsof iemand met mij mee heeft gekeken en het beste van twee werelden heeft gepakt. De briljante fantasy schrijver die zich bemoeid met het verhaal in een FromSoftware game. Nog een goede punk-soundtrack en ik speel niets anders meer!

Half-Life Alyx

Oké, het is geen Half-Life 3, maar het is hetgeen wat het dichtstbij komt. Half-Life Alyx, de nieuwe VR-game van Valve, is er eentje die voorlopig alleen op de eigen VR bril van Valve (ongeveer 800€) kan worden gespeeld, met een sterke PC daarnaast. Toch is dit een game die naar alle waarschijnlijkheid een nieuw begin betekend voor alle VR games, een prachtig toekomstbeeld!