Als opvolger van vorige week; de 10 uitgestelde games, hebben we deze week het bewijs dat een release uitstellen helemaal niet zo slecht is. Oftewel de games die wel wat extra tijd hadden kunnen gebruiken voordat we ermee aan de slag mochten. Dit zijn de 10 games die uitgesteld hadden moeten worden, om een variatie aan redenen.

No Man’s Sky

No Man’s Sky is ondertussen een erg goede game met een uitgebreide mogelijkheid om samen te spelen, te bouwen en verder te gaan dan alleen minen en resource management. De game heeft rondom de launch simpelweg te veel promotie genoten, waardoor de verwachtingen torenhoog waren. De verwachtingen waren juist, maar de game was pas veel later hetgeen wat we allemaal wilde. Nu moet het nog een eerlijke tweede kans krijgen..

Anthem

Anthem is in zijn essentie een fantastische game, maar het moest allemaal zo snel op de markt komen waardoor het proces versneld is. Zodanig dat het een regelrechte aanfluiting was bij de launch. Ondertussen zijn de meeste problemen verholpen en is de game stiekem erg goed! Trouwens dat is helemaal niet stiekem, waarschijnlijk had een paar maanden extra tijd om te ontwikkelen de game erg veel goed gedaan.

Fallout 76

Pfoe, Fallout 76 is misschien wel de game die het meeste baat zou hebben gehad. Ik weet nog goed dat ik de beta speelde, een paar weken voor de launch en besefte dat het niet goed was. In ongeveer 3 weken tijd heeft Bethesda een patch gecreëerd die even groot was als de game zelf, en nog mocht het niet baten. Het is een dramatisch verhaal geworden en heeft de headlines voor weken, zo niet maanden, gedomineerd. Het idee van Fallout 76 is fantastisch, maar de game had een jaar of twee later moeten uitkomen.

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint was bij release al geen slechte game, maar toch had het een andere richting in gemogen en de playtesters hadden daarbij beter kunnen opletten en de bugs eruit kunnen halen. De game had heel erg veel baat gehad met een uitgebreide beta, of een second opinion. Nu is het zo dat Ubisoft rigoureus het roer heeft omgegooid, en dat heeft onder andere Watch Dogs Legion en Gods and Monsters uitgesteld. Toch is het jammer dat Breakpoint zo’n slechte naam eraan over heeft gehouden, want nogmaals, de game is helemaal niet slecht, het had gewoon behoorlijke opstart problemen.

Star Wars Battlefront 2

Even hypothetisch; stel je voor dat Star Wars Battlefront nu zou uitkomen, zonder microtransactions en verder precies zoals het nu is. Dat is een winner toch? Niet mis mee.. Als ze dat aan het begin zo hadden gedaan, dan had dat een hele hoop gedoe over lootboxes en politiek die zich ermee bemoeid, gescheeld. Eerlijk gezegd weet ik niet of uitstel het probleem van te voren had opgelost, maar dan hadden ze een ander IP de zondebok kunnen laten zijn, en daar dan van leren. Maar ja..

Evolve

Het enige probleem dat Evolve heeft, en heeft gehad, is een gebrek aan spelers. Vanaf het begin is het zo geweest dat de game solide in elkaar zit, goede gameplay en een supertof concept. Toen ik de game (oké, tweedehands, maar toch), zei de verkoper mij letterlijk; “Toffe game, jammer dat niemand ‘m speelt en die dus een beetje in het water valt.” Als ze ‘m een jaar later hadden uitgebracht had het misschien wel een heel ander verhaal geworden.

The Order 1886

Het werd verteld alsof het dé game was die de kracht van de PlayStation 4 zou laten zien. Meegegeven, het is een gepolijste game waar maar 1 ding op aan te merken is. Hij is binnen een dag uit te spelen en laat je met het gevoel achter dat je nog niet klaar bent. Jaren heb ik gelooft dat er een tweede deel zou uitkomen, maar dat is er nooit van gekomen. De game had er zeker profijt van gehad als ze een paar hoofdstukken erachteraan hadden geplakt. Daarvoor hadden ze meer tijd nodig en zouden ze de launch van de PS4 missen, maar het had de game misschien wel in de Game of the Decade conversatie geholpen..

Sea of Thieves

De piratengame waar we met z’n allen op wachtte, bleek een lege huls te zijn. Met een stapel updates en DLC is het relatief snel alsnog de game geworden die we in eerste instantie wilde, maar dat had gewoon bij de originele game moeten zitten. De content is hierbij weer de reden dat een supertoffe game, beter uitgesteld had kunnen worden.

The Division 2

Misschien ben ik de slechterik die het hardop zegt, maar The Division 2 was wel af bij launch, maar het einddoel mistte. De eerste paar updates hebben het beste uit The Division 1 teruggehaald en dat was de gouden zet, maar ja, toen waren ze mij al kwijt. Voor mij was het zo dat ik geen reden voelde om verder te gaan dan de story. Wel ben ik nog steeds nieuwsgierig naar de raid, misschien pik ik het wel weer op.

Days Gone

Wederom een erg toffe game, die in de eerste 10 dagen 7 patches kreeg. Dat zijn allemaal patches die ze van te voren konden tackelen, maar er was een releasedatum belooft en dus moest de game uitgebracht worden. Ondertussen is het wel binnen 2 weken allemaal opgelost, maar toch heeft het ’t geduld van de eerste golf aan spelers getest. Gelukkig is de game zelf wel erg tof en dus is het wel goedgekomen, maar 2 weken later releasen en alle bugs eruit halen voordat ze het speelplezier in de weg zitten had een groot verschil kunnen maken.

