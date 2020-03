De 10 games die een 10 verdienen

Of zelfs een 11. Persoonlijk ben ik niet van een ‘perfecte score’, maar er zijn games die simpelweg een 10 verdienen. Ik heb er nog nooit eentje uitgedeeld, maar terugkijkend zijn er wel een paar die het hadden verdiend. We blijven achter de score die mijn collega’s of ikzelf heb gegeven staan, maar dit zijn de 10 games die best een 10 hadden mogen krijgen (ook van mij..)

Sekiro: Shadows Die Twice

Voor mij, zonder enige twijfel, dé game van afgelopen jaar. Sekiro is een Souls-like game, maar dan anders. Het gaat ineens niet meer om dodgen en op het juiste moment een tik uitdelen, maar je wordt echt gedwongen om de parry meester te worden. Dat is de enige manier hoe je de onvergeeflijke vijanden kan verslaan. Ondertussen zijn de wereldbouw, combat en graphics simpelweg fantastisch!

Zelda: Breath of the Wild

Ahum, wat je kan zien, daar kan je heen. Gecombineerd met de briljante Zelda wereld, de lore en feilloze combat is Breath of the Wild een game die gewoon supertof is. Het is er zo eentje waarbij je niet kan ophouden met lof die kant op slingeren.

God of War

God of War heeft bij ons ook daadwerkelijk een 10 ontvangen, als een van de weinige. De game waarin je een onzekere vader bent die geen idee heeft wat hij met zijn zoon aanmoet, maar ondertussen wel alleen is opgezadeld met de zorg vanwege het overlijden van zijn vrouw. Daarbij wordt hij ook nog eens aangevallen door de lokale Goden die niet blij zijn met zijn aanwezigheid.

Assassin’s Creed Odyssey

Misschien wel dé perfecte Assassin’s Creed met een RPG verweven. Je kunt kiezen tussen een man of een vrouw als hoofdpersoon en je mag zelf kiezen welke kant je kiest, Sparta of Athene. De gameplay is compleet vernieuwd, niet meer wachten tot je mag dodgen, maar nu actief dodgen, aanvallen en natuurlijk stealth acties uitvoeren.

Beat Saber

Zo simpel kan het zijn; Op de maat blokjes kapotslaan met lightsabers in VR. Beat Saber is briljant in haar eenvoud en daarmee de tofste ritme game van het moment. De bibliotheek met eigen muziek is erg sterk, en die kan je aanvullen met songpacks van een aantal grote bands!

Call of Duty: Modern Warfare 2

Dit is een puur persoonlijke keuze, Modern Warfare 2 is de shooter waar ik uren en uren in heb zitten. Ik kende elke map uit m’n hoofd en wist precies hoelang ik de trekker ingedrukt moest houden om een kill te maken en hoe vaak ik dat kon doen met een magazijn. Enfin, het is dé shooter voor mij en een paar vrienden en in mijn beleving van die tijd een dikke 10 waard.

Portal 2

De puzzelgame die je overal waar mogelijk een portaal laat neerzetten om zo bijvoorbeeld snelheid te genereren, objecten te verplaatsen of wat dan ook. De puzzels zijn briljant, maar de manipulerende robot die jou tegen je co-op partner probeert op te zetten is simpelweg briljant.

Bloodborne

Bloodborne is een game waar alles al over is gezegd. De spirituele opvolger van Dark Souls in een horrorsetting in een briljant uitgewerkte wereld die een verhaal vertelt, als je maar goed genoeg zoekt naar de vertelsels. De game is bruut moeilijk, maar oh zo fantastisch als je die ene eindbaas eindelijk neer hebt gehaald!

The Witness

Zo simpelin zijn essentie, zo briljant als complete game. Elke puzzel is in de basis hetzelfde als de vorige, en de volgende, maar de uitvoering is steeds lastiger. Vanaf het begin kan je zelf je route bepalen, niemand zal je stoppen om bij de meest ingewikkelde puzzels te beginnen.

Zelda: Ocarina of Time

Waarschijnlijk zit hier een flinke dosis nostalgie achter, maar de game is voor mij de beste Zelda game, de beste RPG en waarschijnlijk de beste game aller tijden. Alleen al bij de gedachte aan de fee die de hele tijd om je heen hangt denk ik “Hey! Listen”. Als ik ergens een perfecte score aan mag hangen, dan is het Ocarina of Time!

