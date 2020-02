Het is ‘linke’ soep, de kans dat ik hiermee iemand op z’n tenen trap is enorm. Toch het ik de *naar mijn mening* beste Zelda’s op een rijtje gezet. Dit zijn de 10 beste Zelda games, in volgorde waarin de laatste de beste is.

Skyward Sword

Niet de beste, maar zeker wel een toffe Zelda game. Je hebt in plaats van je trouwe paardje Epona een vogel waarmee je van eiland naar eiland kan vliegen. Ondertussen ben je in (of eigenlijk op) een unieke wereld in de lucht. Dit is de tweede Zelda game die uit is gekomen voor de Wii.

The Wind Waker

The Wind Waker is alweer de tiende game uit de serie en eentje waarin een dramatisch andere richting is ingeslagen met de artwork. De kleurrijke cartoony Zelda is op eerste gezicht bijna een beetje kinderachtig, gelukkig is de game en gameplay zoals een echte Zelda hoort te zijn, uitgebreid en uitdagend!

Zelda II: The Adventure of Link

De Dark Souls onder de Zelda games is misschien de beste omschrijving voor Zelda II. De game is enorm moeilijk, maar ook hierbij weer te verslaan met skills en doorzettingsvermogen. De game is uniek doordat het een sidescroller is, wat in die tijd (1988) een stap achteruit leek te zijn. Ondertussen weten we dat we een sidescroller vooral niet moeten onderschatten, destijds werd dat al regelmatig bewezen, en Zelda II is daar een prachtig voorbeeld van!

Twilight Princess

Tijdens de launch van de Nintendo Wii kwam er ook een splinternieuwe Zelda uit, Twilight Princess. Het lag er een beetje aan op welk platform je ‘m speelde (hij kwam ook op de Game Cube uit) of je de game tof vond of niet. Over het algemeen is de game niet zo goed ontvangen, maar als Game Cube speler was ik zeer zeker wel flink onder de indruk!

The Legend of Zelda

De allereerste Zelda is er eentje die in een keer een flinke stempel op de gamewereld heeft achtergelaten. De RPG heeft met zijn topdown wereld een flinke boost gegeven aan Nintendo met een franchise die sindsdien niet meer weg te denken is! Ook is het de achtergrond voor een van de meest iconische teksten uit games; “It’s dangerous to go alone, take this.”

Majora’s Mask

Majora’s Mask is de Zelda die na Ocarina of Time kwam en daardoor altijd gedoemd was als die ene ná Ocarina of Time. Majora’s Mask is in dezelfde wereld als Ocarina en is er eentje die je vastzet in een loop van 3 dagen. Elk moment van elke dag is er ergens iets aan de hand waardoor je continu moet uitvinden wanneer wat is, en wat je er mee kan!

Link’s Awakening

De remake van Link’s Awakening was voor mij de eerste keer dat ik de game speelde, en ik ben onder de indruk van de tijdloosheid van de game. Er zitten een paar puzzels in, die de hele game door lopen, iets wat je niet meer zo vaak in games ziet. Ook is de remake leuk gemaakt met schattige cartoony personages en een fijne kleurrijke wereld.

Cadence of Hyrule

De spin-off door de makers van Crypt of the Necrodancer met Link en Zelda in de game, en een flinke reeks aan bekende monsters uit de werelden van Zelda, is de vreemde in deze lijst, maar zeker niet misplaatst! De game geeft een uniek ritme perspectief aan de gameplay die best lastig is om onder de knie te krijgen, maar als je het eenmaal door hebt, is het een erg toffe game!

Breath of the Wild

Breath of the Wild is zonder enige twijfel een van de allerbeste games van de afgelopen tien jaar, misschien wel een van de beste games allertijden! In de tijd dat we met z’n allen denken dat we alles wel kennen, en elke nieuwe game een variatie op hetzelfde kunstje is, kwam Breath of the Wild met een concept die het toch weer iets anders deed. Je kan na een redelijk korte introductie alle kanten op! Alles wat je kan zien (en dat is veel), kan je bezoeken. Ondertussen is de gameplay en het verhaal nog eens hartstikke tof ook!

Ocarina of Time

Het maakt niet uit hoe goed de volgende Zelda game zal zijn, maar Ocarina of Time zal voor mij altijd dat ene plekje behouden. Mijn favoriete Zelda game! Waarschijnlijk omdat het de eerste was waar ik me helemaal in vastbeet en die heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Nog steeds kan ik hele delen uit de game voor me halen, van geluidjes tot dungeon layouts, tot NPC’s en plaatsen waar geheimen verstopt zitten. Ocarina of Time is de beste Zelda game. Fight me!

Wat is de beste Zelda game? Skyward Sword

The Wind Waker

Zelda II

Twilight Princess

Zelda (original)

Majora's Mask

Link's Awakening

Cadence of Hyrule

Breath of the Wild

Ocarina of Time View Results