Naar aanleiding van Patapon 2 Remastered zijn we weer helemaal aan de ritme games! We hebben paar goede klassiekers uit de kast getrokken en voelen ons echte muzikanten! Dit zijn de 10 beste ritme games, volgens ons dan!

Guitar Hero

Misschien wel de meest iconische ritme game-serie is Guitar Hero. Naast dat er een complete South Park episode aan is geweid, is het ook nog eens een game die heel erg goed is. Met een heuse plastic mini gitaar met de knoppen netjes geplaatst op de hals heb je ook een klein beetje het gevoel dat je gitaar aan het spelen bent. Nou ja, een beetje dan..

Patapon 2 Remastered

Patapon is een ritme game serie speciaal voor de PSP. Deel 1 en 2 zijn ondertussen als remastered uitgebracht voor de PlayStation 4 en dat is helemaal geen slechte zet. Sterker nog, het is de directe aanleiding voor deze lijst! In de game moet je alles besturen met ritmes, een aanval is een ander ritme dan een ontwijkende manoeuvre en een verdediging is weer een andere aanval. Meer Patapon?

Rock Band

Jaren terug was ik op Lowlands en daar was een speciaal klein podiumpje waar je een nieuwe game mocht uitproberen. Rock Band, met z’n vieren een game spelen, waar iedereen z’n eigen instrument heeft. De drums en zang waren nieuw, de rest kende we nog wel van Guitar Hero, en die werkte opmerkelijk goed! (zelfs voor een iemand zoals ik, die totaal niet kan zingen en al helemaal geen toon kan houden..)

Beat Saber

Een ogenschijnlijk simpel effect die een bijzonder goede game heeft opgeleverd; blokjes kapot slaan in ritme, in VR met lightsabers. Daar kan al weinig mis mee zijn, maar het gaat alleen maar verder. De muziek is fantastisch en ondertussen zijn er wereldberoemde bands die in de rij staan om in de game opgenomen te worden!

Just Dance

Dit is waarschijnlijk voor de meeste de vreemde eend in de bijt. Ondertussen is het waarschijnlijk wel de meest gespeelde game die in deze lijst staat. Ieder jaar is er een nieuwe Just Dance en ondanks dat het misschien meer een dans-game is, is dans natuurlijk vooral ritme.. Sowieso is het alleen al te vieren dat de 2020 versie ook op de Wii is uitgekomen.

Cadence of Hyrule

Hier had natuurlijk ook Crypt of the Necrodancer kunnen staan, maar persoonlijk ben ik een groot Zelda fan (oeh, idee voor een nieuw lijstje) en daardoor vind ik Cadence of Hyrule leuker. De game laat je alleen maar bewegen op de beat en dat is op zichzelf al een uitdaging. Met de toevoeging van de iconische Zelda personages is het een simpel concept in een fantastische game.

Dance Dance Revolution

Misschien valt hier een beetje een generatie kloof. Dance Dance Revolution (of DDR) is de game met de dans-mat, die ene pijlen erop die je met je voeten moet bedienen. Je springt behoorlijk energiek heen en weer over de mat en het blijft zeer moeilijk om alles bij te houden. Je zou het kunnen kennen uit een van de honderdduizend shows die op de jaren tachtig geïnspireerd zijn, het is die arcade kast met een vierpuntstoets ervoor op de grond, maar dan voor thuis.

Parappa the Rapper

Een van de PlayStation boegbeelden uit de begintijd van de console reeks is Parappa the Rapper. De 2D rapper is er eentje waarvan de songs in je hoofd blijven zitten, zodanig dat er nu nog steeds een legio aan gamers zijn die bij de kleinste hint hele songs voor je kunnen zingen/rappen.

DJ Hero

Guitar Hero was al even aan de top en er moest iets achteraan komen. Ondanks dat de game zelf het niet heel erg goed deed op de markt, is DJ Hero een unieke ritme game die wel degelijk erg tof is. Helaas moet je heel erg je best doen om aan een exemplaar van de plastic-draaitafel-controller te vinden..

Rocksmith

Wederom een game die uniek is, en weer anders. Rocksmith wil dat je daadwerkelijk een instrument leert te bespelen! Met een kabeltje kan je je eigen gitaar of basgitaar aan je PC hangen en zo met de game meespelen. Voor ervaren muzikanten is het niet echt een uitdaging, voor iedereen die gitaar wil leren spelen is het een toffe, speelse manier om vrij snel de basis van je instrument te keren.