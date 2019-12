De 10 beste games van 2019 volgens Roel

Voor het eerst in jaren zijn we het totaal niet eens over de beste 10 games, en dat geeft maar weer aan wat voor een jaar het was! De keuze is zo groot dat we een paar keer ‘de 10 beste games tot nu toe’ hebben gepubliceerd. In deze eigen lijstjes kunnen toch nog lekker ons zegje doen! Dit zijn volgens mij de beste games van het jaar! (in willekeurige volgorde)

Baba is You

Soms moet je de regels breken om verder te komen, in Baba is You is dat precies de bedoeling, letterlijk. De regels van een level staan geschreven op een plek in het level, die moet jij aanpassen zodat jij je doel kan bereiken. Het klinkt misschien niet bijzonder interessant, maar het is misschien wel het beste idee in een game dit jaar, en ook nog eens erg goed uitgevoerd!

Star Wars Jedi: Fallen Order

Zonder enige twijfel is 2019 het jaar van Respawn Entertainment. Met 2 grote games in meerdere eindlijstjes is het dé studio die het meest van zich heeft laten zien in positieve zin dit jaar. Het is ook weer voor het eerst in jaren dat we een goede Star Wars game hebben gezien, en niet zo maar een goede, een fantastische! (en ik ben niet eens een Star Wars fan…)

Sekiro: Shadows Die Twice

Als je mijn artikelen een beetje hebt gevolgd, dan weet je dat ik fan ben van souls-like games en games die zich in het oude Japan afspelen. Het was dan ook een no-brainer om Sekiro: Shadows Die Twice te nomineren. De game heeft alles wat ik zoek in een game, uitdagende combat, een sterk verhaal die zich op meerdere manieren kan uitspelen, combat waar je daadwerkelijk je best moet doen en visuals die subliem zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de supertoffe eindbazen, tussenbazen en het feit dat je compleet opnieuw moet leren hoe de combat werkt, met parry en blocken, terwijl je je kans om aan te vallen afwacht. Briljant!

Outer Wilds

Sommige games verrassen vriend en vijand, Outer Wilds is er zo eentje. De game laat je een zonnestelsel ontdekken, binnen 20 minuten. Als de tijd op is, ga je dood. Alles wat je geleerd hebt in die tijd, zal je onthouden, maar de rest van de wereld reset. Zo mag jij een action/adventure game spelen, zonder actie, en eigenlijk ook zonder adventure. Het is zodanig goed gedaan dat het de eindelijsten voor Game of the Year heeft gehaald. En nee, ik bedoel niet stiekem The Outer Worlds..

Trover Saves the Universe

Ook hier kan ik een betoog houden waarom de game zo goed is, maar het is vooral een hele toffe VR game, met humor die ongekend goed is. De maker is dan ook dezelfde als die van Rick and Morty, met dezelfde belachelijke uithalen en bizarre humor. Ondertussen is het ook een van de weinige VR games die ook zonder VR-bril te spelen is.

Borderlands 3

Fans van Borderlands wilde maar 1 ding, meer van hetzelfde. Het is een gewaagde zet om dat te geven, maar Gearbox heeft precies dat gedaan. Meer Borderlands in een mooi jasje mer nóg meer guns, meer vijanden en meer plaatsen om naar toe te reizen.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Jullie mogen best weten, ik heb het niet zo op remakes. Over het algemeen zegt het origineel genoeg, en soms kan met een likje spreekwoordelijke verf inderdaad een mooi tweede leven aan een game gegeven worden. Toch is het negen van de tien keer niet nodig en voelt het als een schaamteloze manier om meer geld te verdienen met dezelfde game. Nu dat gezegd hebbende, Link’s Awakening is hét voorbeeld van hoe wel moet. De game houdt het origineel in ere, en geeft een ruim 25 jaar oude game een eervol tweede bestaan.

Apex Legends

Gister publiceerde Joey zijn lijst en zijn woorden; “Ik had nooit gedacht dat ik een Battle Royale game als een van de beste van een jaar zou beschouwen.” Daar sta ik helemaal achter, niet in de laatste plaats omdat ik het genre had afgeschreven met een alles verslindende titaan in het genre. Apex Legends heeft het voor elkaar gekregen om het battle-royale-games-landschap te veranderen, in zeer goede zin.

Concrete Genie

Sommige games zijn heerlijk verrassend, niet te lang, met een leuk origineel idee. Concrete Genie heeft een hartverwarmend warm verhaal over een jongen die gepest wordt en zijn plek vindt in kunst. Diezelfde kunst mag jij maken, overal en nergens in de stad. Het klinkt allemaal niet heel erg uitnodigend, maar het is een pareltje die niet de voorpagina heeft gehaald. Zeker de moeite waard!

Judgment

Judgment is feitelijk een Yakuza game, maar dan zonder Yakuza in de hoofdrol. De game speelt zich af in dezelfde wereld als Yakuza, de speelstijl is grotendeels hetzelfde en er zitten een hoop side-quests in die de humor van Yakuza games in ere houden. Gelukkig is het verhaal van Judgment sterk genoeg om op zichzelf te staan.Zodanig sterk dat het een plekje in mijn persoonlijke Game of the Year lijst heeft afgedwongen!