De 10 beste games van 2019 volgens Robert

2019 was een jaar met verrassingen, maar ook met tegenvallers. Toch verdienden sommige tegenvallers een plekje in deze top 10. Overigens in willekeurige volgorde.

Kingdom Hearts 3

Laten we beginnen met een game waar ik al bijna 15 jaar! op had gewacht. Het langverwachte vervolg op Kingdom Hearts 2. Helaas waren de verwachtingen te hoog en ligt de game nog stof te happen. Hopelijk lukt het mij om de game ooit uit te spelen.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Met de aankondiging van deze game moest en zou ik deze remake gaan spelen. Het origineel is natuurlijk niet te overtreffen, maar wat fijn om de muziek orkestraal te kunnen beleven. Wat een pareltje blijft deze Zelda toch, toch?!



Sekiro: Shadows Die Twice

Voor een Nintendo gamer misschien een vreemde eend in de bijt. Stiekem staat er bij mij thuis een oude PlayStation 4 die ik alleen op bijzondere momenten aanzet. Naast Kingdom Hearts 3, mocht de console ook aan voor deze prachtige game. De combat in combinatie met de oogstrelende Japanse sferen heeft Sekiro een plekje gegeven in mijn top 10.



Pokémon Sword & Pokémon Shield

Eindelijk een Pokémon game uit de hoofdserie op een home console. Dankzij deze keuze kon de game bij mij al geen kwaad meer doen. Toch vind ik dat GameFreak zich er een beetje gemakkelijk vanaf heeft gedaan. Er zitten wel degelijk wat missers in deze Pokémon games. Echter is de basis goed overeind gebleven, waardoor ze in mijn top 10 zijn beland.



Life is Strange 2

Een bijzondere game. Life is Strange 2 werkt door middel van keuzes maken. Kort de bocht zou je het kunnen zien als een serie waarin wij als spelers de route van het verhaal bepalen. Om de zoveel tijd kwam er een episode uit. Een paar weken geleden was daar het laatste hoofdstuk en binnenkort verschijnt mijn review hierover!



Yoshi’s Crafted World

Je zou hem bijna vergeten. De schattige Yoshi game die begin dit jaar is uitgekomen op de Nintendo Switch. Nee, de game is niet erg lastig. Toch is Yoshi’s Crafted World alleen al de moeite waard door de fantastische artstyle.



Yooka-Laylee and the Impossible Lair

3D kreeg de studio niet helemaal onder de knie in het eerste deel van Yooka-Laylee. Gelukkig zijn in dit tweede de sterke punten gebleven en de ziektes eruit gesloopt. De muziek is al goud waard!



Super Mario Maker 2

Op de WiiU heb ik het eerste deel helemaal kapot gespeeld. Het blijft toch een kinderdroom om zelf de meest ingewikkelde levels uit Mario games te maken. Daarnaast kun je natuurlijk ook de levels van anderen spelen. Er is in ieder geval altijd nieuwe content om te spelen.



Cadence of Hyrule

De indie ontwikkelaars lieten ook van zich horen met Untitled Goose Game en nog velen anderen toffe games. Cadence of Hyrule heeft echter mijn hart gestolen. Een heerlijke combinatie tussen Zelda sferen en muzikale lastigheid. Je moet ervan houden, ik hou ervan!



Astral Chain

Last, but zeker not least. Een zeer ondergewaardeerde game. Astral Chain is een nieuwe IP van PlatinumGames. Hoewel de game een beetje is ondergesneeuwd door Control en anderen krachtpatsers is het zeker een aanrader. Nog genoeg tijd over? Probeer dan Astral Chain eens uit!