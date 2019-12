Het einde van het jaar nadert en het wordt weer tijd voor de lijstjes met games die wij dit jaar met veel smart hebben gespeeld. Dit zijn de 10 beste games van 2019 volgens Joey.

Apex Legends

Persoonlijk had ik nooit verwacht ooit iets met Battle Royale games te hebben. PUBG op de Xbox One was misschien niet de game voor mij om de eerste stappen in dit genre te zetten. Toch wist Respawn me te overtuigen. Dit komt voornamelijk doordat Apex Legends een spin-off is van Titanfall en ik meteen aan een aantal fantastische wapens moest denken. Het heeft overigens niet weinig gescheeld dat ik deze game verwijderd heb, maar toen won ik de eerste game en is het nu mijn ideale go-to game.

WRC 8

Ik heb dit jaar een stuurtje met pedalen en een PlaySeat aangeschaft en dat bleek een echte top aankoop. WRC wist dit jaar erg te overtuigen en dat in combinatie met de Logitech G29 gaf me extra veel plezier (en angst) in het spelen van deze game.

Concrete Genie

Dit was eigenlijk niet een game waarvan ik verwacht zou hebben dat ik hem zou gaan spelen. Totdat de game moest worden gerecenseerd en ik eigenlijk wel zin had in iets nieuws. De game is misschien niet de meest uitdagende, maar het verhaal was aangrijpend genoeg om de game in bijna één ruk uit te spelen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn heeft bij mij wel een streepje voor gekregen dankzij de fenomenale singleplayer van Titanfall 2. Desondanks bleek de combinatie EA en Star Wars nog niet echt te werken, maar gelukkig heeft de ontwikkelaar daar verandering in gebracht. De game ademt één en al Star Wars en de combinatie van verschillende type games blijkt erg goed uit te pakken. Ik wil een sequel, EA!

Call of Duty: Modern Warfare

Deze reboot is gewoon zoals je van een reboot hoort te verwachten. Het pakt alle elementen die goed waren aan deze serie, verfijnt dit en pakt alle hekelpunten grondig aan. De game kende misschien wel een iets over-the-top singleplayer, maar wel een waar ik weer van genoten heb.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

De eerste Yooka-Laylee was net niet wat we ervan hoopten. Gelukkig wist Playtonic met the Impossible Lair wel een erg goede platformer te maken. De game is ideaal voor tussendoor, maar is daarentegen ook o zo moeilijk weg te leggen.

Gears 5

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle Gears-games heb gespeeld, maar wat voelde deze game heerlijk aan. The Coalition lijkt de ontwikkeling van deze serie onder de knie te hebben en durft wat meer risico’s te nemen. Het verhaal geeft dit keer bovendien ook meer inzicht op de onderlinge verhoudingen van de crew!

F1 2019

Ook deze past in hetzelfde rijtje als WRC 8. De game speelt al geweldig, maar wordt nog beter met een stuur en pedalen. Ik merk wel dat het echt ontzettend veel oefening kost om een F2-bolide onder controle te krijgen. Het verschil met een F1-wagen is zo ontzettend groot.

Resident Evil 2

Ik heb de remake een paar keer gespeeld (volgens mij zelfs nog op een demo), maar als er een remake is die de standaard hoog legt, is het wel Resident Evil 2. Wat heb ik genoten, maar ook met angst en beven voor Mr. X gerend!

Need for Speed Heat

De game is niet perfect, maar lijkt wel weer een aanloop te doen naar een betere reeks Need for Speed-games. Wat mij betreft mag het nog wel iets meer de richting op van de Underground-series, maar de game heeft erg sterke punten!