De 10 beste games om in quarantaine te spelen

We moeten er met z’n allen aan geloven, het corona-virus heeft een grotere impact op ons dagelijks leven en daardoor heb je waarschijnlijk tijd over! Genoeg reden om eens in die backlog te duiken of eens aan een heuse tijdrovende game te beginnen. Wij hebben de 10 beste games uitgezocht waar je het corona-virus mee uit kan zitten. Dit zijn de 10 beste games om je quarantaine uit te zitten, de games waardoor je je niet zal vervelen!

Animal Crossing: New Horizons

De game is pas net een paar dagen uit, maar heeft al hele hoge ogen gegooid in de reviews. Animal Crossing is zo’n game waar je met alle gemak uren en uren kan spenderen zonder dat je het doorhebt. Voor je het weet moet je alweer naar school, maar dan heb je wel je eiland compleet naar jouw hand gezet!

Assasin’s Creed Odyssey

Ja, broken record.. Toch blijf ik het roepen, Assassin’s Creed Odyssey is een fantastische game. Dit weekend kan je ‘m gratis proberen, en vooral daarom staat hij ook in deze lijst. Sterker nog, bij deze een van de laatste keren dat ik het naar je zal roepen, probeer het uit, vindt je het niets dan verwijder je het weer van je console of PC.

The Witcher 3

Nu je de tijd hebt, is er geen excuus meer. The Witcher 3 is een van de beste RPG’s die deze generatie kent. Als je nog overtuigd moet worden van het verhaal, dan kan je ook gelijk de Netflix serie kijken. Deze is in zijn geheel een groot compliment aan de game en de boeken!

Stardew Valley

Stardew Valley is een game die je echt niet los wil laten. Eentje die, als je er eenmaal inzit, het enige is waar je aan wil denken en het enige is waar je je mee bezig wil houden. Voor je het weet ben je de hele crisis weer vergeten!

Nioh 2

Als je een echte propere uitdaging wil (hé, idee voor een volgend lijstje!), dan is het een goed idee om eens aan de slag te gaan met Nioh 2. De game heeft in korte tijd een hele hoop spelers tot het uiterste gedwongen en nieuwe tactieken aangeleerd. Lukt het jou om Nioh 2 uit te spelen?

Resident Evil 3

De remake komt op 7 april pas uit, als die niet wordt uitgesteld, maar het origineel is gewoon beschikbaar. In Resident Evil 3 moet je zien te overleven in een wereld die (ja ja, daar komt ie) door een virus is kapotgemaakt. De geïnfecteerden lopen rond als gemuteerde zombies en jij moet vooral zien te overleven en uit de stad die in quarantaine is (ja ja, nog een!) zien te ontsnappen!

Zelda: Breath of the Wild

Breath of the Wild is een game die eigenlijk te uitgebreid is om naast iets anders te doen. Ideaal dus als je thuis in quarantaine zit! In deze Zelda heb je een enorme wereld om te ontdekken, zo groot dat je er gemakkelijk 200 uur in kan verdwalen. Ondertussen is de artstyle, de gameplay en eigenlijk alles simpelweg fantastisch! Waarschijnlijk heb je ‘m al een keer gespeeld, maar begin lekker een tweede playthrough!

Call of Duty Warzone

Hier had net zo goed Fortnite of Apex Legends kunnen staan. Het gaat er vooral om dat er een gratis battle royale game staat. Eentje waarin je steeds iets beter wordt, waarin je de map leert kennen, snel een favoriet wapen hebt en waar je steeds dichter bij de overwinning komt. Je komt vanzelf in de loop van ‘oké, nog één potje dan!‘.

Destiny 2

In de wereld van Destiny 2 is werkelijk altijd wat te doen. Er zijn genoeg wapens te verzamelen die allemaal fantastisch schieten, genoeg dagelijkse en wekelijkse nieuwe bounties en andere zaken die je bezig kunnen houden. Ondertussen is net een nieuw seizoen begonnen die weer allemaal toffe nieuwe dingen met zich mee brengt, zoals Trials of Osiris!

Days Gone

Lekker flauw, maar ik kon het gewoon niet laten om een tweede game in de lijst te zetten waarin de wereld een virus te verwerken heeft gehad. De game laat je achter in een gebied waarin een virus van alle geïnfecteerden gewelddadige monsters heeft gemaakt. ja, ik weet het, lekker flauw maar desalniettemin wel een erg goede game!

Stay healthy!

