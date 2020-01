De 10 beste controllers ooit

Controllers zijn er in allerlei soorten en maten geweest. Met de komst van nieuwe hardware vinden we het tijd om eens de 10 beste controllers tot nu toe te behandelen.

Nintendo 64 controller

Nintendo’s eerste console met 3D games bracht een unieke controller met zich mee. Deze kende een unieke ervaring als je de daarbij behorende rumble pack aanschafte. De controller was qua design misschien niet de mooiste, maar bleek tijdens het spelen van menig klassieker een geweldig apparaat.

DualShock 1 controller

Niet de eerste versie, maar de versie met joysticks natuurlijk. Gamen met de ‘vierpuntsdruktoets’, later de d-pad, was nagenoeg verleden tijd. Echter kunnen we nog steeds niet zonder, want vooral bij fighting games werken de joysticks niet zo fijn. Toch zorgde de vernieuwde controller voor de PSOne voor een enorme verbetering qua besturing.

Xbox 360 controller

De Xbox 360 controller was een verademing in vergelijking met de veel te grote ‘Duke’. De controller paste veel beter in de hand en het enige minpunt waren eigenlijk de batterijen. Het heeft nog een paar jaar geduurd voordat Microsoft met een oplossing daarvoor kwam.

Gamecube controller

Door vele (waaronder ondergetekende) is de Gamecube controller de beste controller van Nintendo ooit. De manier waarop de controller in je handen valt, is zo ideaal en alles werkt precies zo als je denkt. Het is niet voor niets dat deze controller drie generaties naar oorspronkelijke release nog steeds wordt ondersteund.

DualShock 4

De DualShock 4 is eigenlijk de meest complete controller tot nu toe. Ik kan alleen niet wennen aan het feit dat je geen ‘start-knop’ meer hebt, maar een options. Het blijft nog steeds start voor mij. Maar met een share-knop, een touchpad en een speaker is deze controller wel een evolutie van de voorgaande DualShock controllers. Helaas gaat de batterij alleen niet zo lang mee..

Xbox One controller

De Xbox One controller is nagenoeg perfectie. De haptische feedback wordt gegeven door 64 kleine ‘motoren’ die elk individueel een trilsignaal afgeven. Als je bij races door de bocht naar rechts over de curbstones gaat, voel je dat ook echt aan die kant van de controller.

Nacon Revolution Pro controller

Nacon heeft, met goedkeuring van Sony, aan een competitieve controller gewerkt. Deze is op allerlei manieren aan te passen. Denk hierbij aan het gewicht ervan en een aantal extra knoppen die je het spelen van jouw favoriete games nog soepeler moeten maken. Na de eerste versie is de controller ook makkelijker aan te passen, zodat je niet steeds de controller eerst aan je pc/ laptop hoeft te koppelen.

Wii Remote

De Nintendo Wii kende een unieke manier van spelen en de controller is later een inspiratie voor andere gebleken. Wie kan zich niet die eerste potjes bowlen herinneren? Of hoe je als Link de strijd aan kon? Vooral naar de upgrade van Wii Remote plus was deze controller erg accuraat..

Muis en toetsenbord

Persoonlijk gebruik ik ze alleen om berichten te schrijven en op internet te surfen voor nieuwtjes, maar de traditionele muis en toetsenbord kan eigenlijk niet ontbreken in dit lijstje. Immers hebben tegenwoordig ook consoles ondersteuning voor een groot deel van hun games voor deze manier van spelen. Het is ook een van die reden dat ik toch ooit weer een echte game-pc in huis wil hebben.

Logitech G29/ G27

Voor echte racefanaten biedt de Logitech G29/ G27 de meest ideale race-ervaring. De besturing werkt erg goed bij de meeste simulatiegames. Al is het wel jammer dat ze niet een universele hebben gemaakt voor degene die zowel een Xbox One als PlayStation 4 in huis hebben.