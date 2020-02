Deze week is het lijstje lekker dicht bij mezelf. Als groot fan van de serie sluipmoordenaars, die ook nog eens kunnen klimmen als een freerunning ninja, heb ik ze daadwerkelijk allemaal gespeeld en zeker 95% uitgespeeld en bijna allemaal met een platinum trophy afgerond. Dit zijn, in oplopende volgorde met de onderste de beste, de 10 beste Assassin’s Creed games!

Brotherhood

Volgens vele is Brotherhood een van de beste AC games, daar ben ik het wel mee eens, maar dan als een tiende plek. Het toffe (en gemakkelijke) aan deze game is dat je hulptroepen hebt die op elk moment kan inzetten. Die komen dan ineens uit de bosjes zetten en prikken de vijand of zoeken agro zodat jij er incognito langs kan sluipen, superhandig! Ondertussen is het vervolg van het verhaal van Ezio en Desmond natuurlijk ook erg tof!

II

De tweede Assassin’s Creed game heeft een paar dingen die de eerste niet zo goed deden flink verbeterd. Zo is de wereld een stuk interessanter en is Ezio de nieuwe assassin die de je als baby al even mag besturen. Ondanks dat je een vrij vergezocht verhaal volgt is het wel een tof verhaal, maar niet de beste die we hebben gezien. Ezio Auditore di Firenze is misschien wel de tofste assassin die we in de serie hebben gezien.

I

Waar het allemaal begon! Ubisoft had oorspronkelijk het idee om een nieuwe Prince of Persia te maken, maar het week zo veel af dat ze er maar een ander iets van hebben gemaakt. Altaïr was de grote man die de creed runde en ondertussen zelf de beste in zijn vak was. Het heeft ons geïntroduceerd met AC en de sluipmoordenaars die ondertussen skills als ninja’s hebben en altijd in de schaduw blijven. Bij verre niet de beste, maar eentje die niet zomaar ongenoemd kan blijven!

Revelations

De derde game met Ezio is naar mijn mening niet de sterkste (van de drie) qua verhaal, maar gameplay is gelikt en de graphics zijn ondertussen gewoon goed. Zeker voor de tijd dat ‘ie uitkwam. De game heeft geen grote groep fans, maar het is er zo eentje die gemakkelijk in de vergetelheid raakt. Naar mijn mening is dat niet terecht, het is gewoon een goede game, eentje die de AC trein op een goed spoor heeft gezet en het een nog een zet in de juiste richting heeft gegeven.

Rogue

Over vergeten games gesproken (hmm, idee voor een volgend lijstje), Rogue is de AC game die het minste aandacht van allemaal heeft gekregen. in de game speel je een assassin die het niet eens is met de creed en besluit zich aan te sluiten bij de templars. Daar maak je uiteraard van alles mee, maar belangrijker, het sluit allemaal perfect aan op AC Unity. De grootste reden dat het zo weinig aandacht kreeg, is omdat het tegelijkertijd met Unity uitkwam en die nogal wat media aandacht kreeg. Ook heeft het een paar jaar geduurd voordat die op de PS4 en Xbox One te krijgen was, terwijl die consoles al beschikbaar waren ten tijden van release. Ach, nu is die uit en na het nog een keer gespeeld te hebben is het nog steeds een van de tofste verhalen uit de serie!

Unity

Arno is de Franse assassin die ten tijde van de Franse revolutie het een en ander naar zijn hand zet en zo de creed weer een beetje helpt de wereld een betere plek te maken. De game had aardig wat opstartproblemen, toen die net uitkwam had het nogal veel bugs, fouten en vreemde keuzes. Het grootste gedeelte is eruit gehaald en wat er over blijft is een prachtige interpretatie van Parijs met een assassin die in een drukke stad zijn ding doet in een erg toffe game!

Origins

Ik was behoorlijk argwanend toen Origins was aangekondigd. Een AC game die het allemaal anders ging doen, met een nieuw combat systeem, geen hidden blade en afspelend voordat de creed opgezet was. Gelukkig is Bayek of Siwa een toffe peer met een goed verhaal en het oude Egypte leent zich uitstekend voor de game.

Syndicate

Jacob en Evie Frye vormen samen de speelbare personages in Syndicate die zich afspeelt in het het Victoriaanse Londen. De industrie heeft zijn hoogtijdagen en ondertussen begin je een flinke straatbende als nieuwe assassin(s). De sfeer in de game is erg goed, en de toevoeging van een soort hookshot was een erg toffe. Al met al is het een van de allertofste AC games!

Black Flag

Dé onbedoelde piratengame der piratengames. Je speelt als Edward Kenway en je bent een gestrande piraat die een aangespoelde assassin tegenkomt. Als echte piraat neem je de plek in van de assassin en ga je op zoek naar wat hij zocht want het klinkt waardevol. Als assassin blijk je erg goed en daarbij zorg je nog voor de schrik op de zeven zeeën. Naast dat alles klopt in de game qua gameplay, graphics en verhaal, zijn de zee gevechten misschien wel de beste in games..

Odyssey

Kassandra was mijn keuze, maar Alexios had ook gekund. In Odyssey draait alles om jouw keuze. Niet elke keuze heeft evenveel invloed op je verhaal, maar het geeft je wel het gevoel dat het zo is. De game heeft een prachtige wereld die het oude Griekenland voorstelt. Daar heb je alle vrijheid om de hele wereld te verkennen en een kant te kiezen in de oorlog tussen Athene en Sparta. Vooral het mythische en hedendaagse stuk verhaal is enorm goed, maar de rest liegt er ook niet om! Odyssey heeft mij enorm verrast en is met stip de beste in de serie!

